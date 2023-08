Das Instrument 509 CA13509T1057 CANADA HOUSE CANNAB. GRP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.08.2023

The instrument 509 CA13509T1057 CANADA HOUSE CANNAB. GRP EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.08.2023 and ex capital adjustment on 18.08.2023



Das Instrument 2XX NO0010716863 XXL ASA A NK -,40 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.08.2023

The instrument 2XX NO0010716863 XXL ASA A NK -,40 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.08.2023 and ex capital adjustment on 18.08.2023



Das Instrument VA21 US9221071072 VAPOTHERM INC. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.08.2023

The instrument VA21 US9221071072 VAPOTHERM INC. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.08.2023 and ex capital adjustment on 18.08.2023



Das Instrument OSXF LU1093307442 OSS.(L)-OSMAIGESC ETF1CEO ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.08.2023

The instrument OSXF LU1093307442 OSS.(L)-OSMAIGESC ETF1CEO ETF is traded cum capital adjustment on 17.08.2023 and ex capital adjustment on 18.08.2023

