APPLE - Die Europäische Union dürfte Apple bald dazu zwingen, auf Geräten wie iPhone und iPad die Softwareplattformen anderer Anbieter zuzulassen. Das Startup Macpaw will zu den ersten gehören, die die Öffnung nutzen: Das Unternehmen hat mit seiner Plattform Setapp eine Alternative zum App-Store angekündigt. Auch Microsoft erwägt ein eigenes Angebot, vor allem für Spiele. Der Digital Markets Act (DMA) verbietet großen Technologieunternehmen seit Kurzem, ihre eigenen Angebote gegenüber Konkurrenten zu bevorzugen. Die Umsetzung ist jedoch noch unklar. (Handelsblatt)

TELEFONICA DEUTSCHLAND - Der Roaming-Deal von 1&1 mit Vodafone hat für den bisherigen Partner Telefonica Deutschland massive Auswirkungen. Insider taxieren, dass dort 200 von zuletzt 453 Millionen Euro Free Cashflow jährlich an 1&1 hängen. Diese Summe droht spätestens ab 2026 wegzufallen. (Handelsblatt)

H&M - Wegen möglicher Arbeitsrechtsverstöße nimmt der schwedische Bekleidungskonzern H&M seine Zulieferer in Myanmar unter die Lupe. Alle im Bericht der Nichtregierungsorganisation Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) genannten Fälle würden von dem lokalen H&M-Team und in enger Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen kontrolliert und bei Bedarf behoben, teilte der Konzern mit, der in der Branche hinter der Zara-Mutter Inditex auf Platz zwei steht. "Wir sind zutiefst besorgt über die neuesten Entwicklungen in Myanmar und sehen zunehmende Herausforderungen, unsere Geschäftstätigkeit gemäß unseren Standards und Anforderungen zu bewältigen." (FAZ)

HARRODS - Das weltweit wohl berühmteste Luxuskaufhaus-Unternehmen Harrods hat einen fast zehnfachen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr 2022 (bis Ende Januar 2023) gemeldet, nachdem sich das Geschäft vom Corona-Einbruch erholt hat. Der Gewinn stieg auf 171,6 Millionen Pfund (200 Millionen Euro). Das geht aus dem Geschäftsbericht der Harrods Group Holding Ltd. hervor. Im Corona-Jahr 2021 erwirtschaftete die dem Staatsfonds von Qatar gehörende Harrods-Gruppe nur 17,4 Millionen Pfund Gewinn. (FAZ)

HECKLER & KOCH - Der frühere Mehrheitseigentümer des Waffenherstellers Heckler & Koch, Andreas Heeschen, ist vor dem Landgericht Stuttgart mit einer Anfechtungsklage gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gescheitert. Weder sei es zu Einberufungsmängeln gekommen, die eine Anfechtbarkeit der gefassten Beschlüsse begründen könnten, noch litten die von der Hauptversammlung im August 2022 gefassten Beschlüsse an der vom Kläger behaupteten Beschlussunfähigkeit der Versammlung, teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mit. Heeschen hatte unter anderem für das Geschäftsjahr 2021 die Auszahlung der Mindestdividende von 4 Prozent je Anteilsschein gefordert. (FAZ)

