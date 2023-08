Cisco überraschte in der Nacht positiv. Der Entwickler und Hersteller von Netzwerkkomponenten profitierte von hoher Nachfrage und erhöhte die Prognose. Lenovo verzeichnete den vierten Umsatzrückgang in Folge. Gleichzeitig brach der Gewinn um -66 % ein. Amazon belastet vor dem Weihnachtsgeschäft die Händler. In den USA wird eine Zusatzgebühr für alle eingeführt, die nicht auf die Logistikdienste des Unternehmens zugreifen.Asien neigt am Donnerstag erneut zur Schwäche. Die schlechten Nachrichten aus China reißen nicht ab und ziehen ...

