EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Novem Group S.A.: Solide Marge in Q1 2023/24 bei herausfordernden Handelsbedingungen



17.08.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Novem Group S.A.: Solide Marge in Q1 2023/24 bei herausfordernden Handelsbedingungen Q1 2023/24 Umsatz in Höhe von €175,2 Millionen, -3,7% unter Q1 2022/23

Adj. EBIT 1 in Höhe von €20,0 Millionen, -6,3% unter Vorjahr

in Höhe von €20,0 Millionen, -6,3% unter Vorjahr Q1 Free Cash Flow1 von €11,2 Millionen deutlich über Vorjahr (€+13,7 Millionen) Luxemburg, 17. August 2023 - Die Novem Group S.A. hat heute ihre Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 veröffentlicht. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld erzielte Novem einen Gesamtumsatz von €175,2 Millionen und lag damit -3,7% unter dem Vorjahr. Gestützt von Kompensationszahlungen einiger Kunden blieb die Adj. EBIT-Marge von 11,4% auf einem stabilen Niveau. Solide Gewinnmarge trotz leicht rückläufigem Umsatz Während sich der Serienumsatz mit €151,0 Millionen aufgrund der schwachen Nachfrage bei einigen Plattformen in Europa seitwärts entwickelte, blieb der Umsatz aus dem Vorseriengeschäft (Tooling) in Höhe von €24,2 Millionen hinter dem Vorjahreswert zurück und trug damit wesentlich zum Umsatzrückgang bei. Bereinigt um Wechselkurseffekte läge der Umsatz in Q1 2023/24 um €2,2 Millionen bzw. 1,3% höher. Aus geografischer Sicht ging der Umsatz in Europa und Asien zurück, während Americas die Gesamtabweichung des Konzerns gegenüber dem Vorjahr fast ausgleichen konnte. Der geringere Umsatz in Europa (€-3,6 Millionen gegenüber VJ) war hauptsächlich auf die schwächere Nachfrage bei einigen Plattformen und das Auslaufen bestimmter Modelle zurückzuführen. Americas übertraf trotz negativer Währungseffekte das Vorjahr um €2,7 Millionen und bestätigte die Wachstumsdynamik der Region erneut. Der Umsatzrückgang in Asien von €-5,8 Millionen war auf die Vorserie (€-7,7 Millionen gegenüber VJ) zurückzuführen, während der Umsatz aus dem Seriengeschäft (€+1,9 Millionen gegenüber VJ) zulegte. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 lag das Adj. EBIT €-1,4 Millionen unter dem Vorjahr, was sich in eine solide Marge von 11,4% für den Berichtszeitraum übersetzte. Der Rückgang im Adj. EBIT war auf schwächere sowie volatile Kundenabrufe zurückzuführen, die Ineffizienzen in mehreren Werken bedingten. Zudem beeinträchtigten ein ungünstiger Produktmix und Modellwechsel das Ergebnis, wobei niedrigere Material- und Frachtkosten sowie Kundenkompensationen dem entgegenwirkten. Deutlich erhöhter Free Cash Flow Novem erwirtschaftete im ersten Quartal 2023/24 einen Free Cash Flow von €11,2 Millionen und übertraf damit klar das Vorjahr um €13,7 Millionen. Der Cash Flow aus operativer Tätigkeit (€13,5 Millionen) trug durch verminderte sonstige Forderungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie einen höheren Gewinn am stärksten zu diesem Zuwachs bei. Stabile Investitionen und geringeres Umlaufvermögen In Q1 2023/24 blieben die Investitionen1 in Höhe von €3,4 Millionen stabil zum Vorjahr. Bezogen auf den Gesamtumsatz von €175,2 Millionen betrug die Investitionsquote 1,9% und lag damit ebenfalls auf Vorjahresniveau (2,1%). Zum 30. Juni 2023 betrug das Gesamtumlaufvermögen1 €140,5 Millionen, was einem Rückgang von -9,2% verglichen zum Vorjahr entspricht. Den größten positiven Effekt hatte das Werkzeugvermögen (Tooling net), während niedrigere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen diesen minderten. Verschuldungsgrad auf neuem Rekordtief Die Bruttofinanzverschuldung1 zum 30. Juni 2023 in Höhe von €288,5 Millionen lag auf Vorjahresniveau, während sich der Barmittelbestand deutlich erhöhte. Die Nettofinanzverschuldung1 verbesserte sich mit €118,7 Millionen gegenüber dem Vorjahr (VJ: €170,3 Millionen) und lies den Nettoverschuldungsgrad1 von 1,0x damit auf sein niedrigstes Niveau seit IPO sinken. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Entschuldung und des starken Free Cash Flows wird der Hauptversammlung am 24. August 2023 eine Dividende in Höhe von €1,15 je Aktie vorgeschlagen. Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden. _______________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 5.500 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von rund €700 Millionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com . Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 69 506 037 583 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



17.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com