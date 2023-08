EQS-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Delisting/Kapitalrestrukturierung

Leoni AG erwartet heute Wirksamwerden der Kapitalmaßnahmen, welche zum Erlöschen der bestehenden Aktien und zum Delisting führen



17.08.2023 / 09:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Leoni AG erwartet heute Wirksamwerden der Kapitalmaßnahmen, welche zum Erlöschen der bestehenden Aktien und zum Delisting führen

Nürnberg, 17. August 2023 - Die Leoni AG (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888) erwartet, dass die im Restrukturierungsplan zur finanziellen Sanierung vorgesehen Kapitalmaßnahmen am heutigen 17. August 2023, jedenfalls aber sehr kurzfristig, durch Eintragung in das Handelsregister wirksam werden. Zuvor hat die L2-Beteiligungs GmbH heute Morgen bestätigt, die Bareinzahlung für die vorgesehene Kapitalerhöhung vorzunehmen. Mit Eintragung der Herabsetzung des Grundkapitals auf null Euro scheiden die bisherigen Aktionäre infolge des Erlöschens der derzeit ausgegebenen Leoni-Aktien ("Altaktien") aus der Gesellschaft aus und die Börsennotierung der Altaktien endet. Die Altaktien werden in den auf die Eintragung der Kapitalherabsetzung folgenden Tagen durch die depotführenden Institute und die Clearstream Banking AG ausgebucht. Die Zeichnung der im Rahmen der Wiedererhöhung des Grundkapitals neu ausgegebenen Aktien erfolgt, wie im Restrukturierungsplan vorgesehen, allein durch die L2-Beteiligungs GmbH des Unternehmers Stefan Pierer als strategischem Investor.

Ansprechpartner Media Relations

Gregor le Claire

Konzernpressesprecher

Telefon +49 911 2023-226

E-Mail gregor.leclaire@leoni.com

Ansprechpartner Investor Relations

Rolf Becker

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 911 2023-134

E-Mail rolf.becker@leoni.com





Ende der Insiderinformation



17.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com