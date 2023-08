Was für eine Zahl: Der norwegische Staatsfonds, der größte Fonds der Welt, hat sein Volumen in den vergangenen Monaten wieder kräftig steigern können. Mittlerweile verfügt das wohlhabende Land über 15,3 Billionen Kronen oder umgerechnet 1,34 Billionen Euro. Viele Anleger fragen sich natürlich, wie legen die Profis des Staatsfonds dieses Kapital derzeit an?

Den vollständigen Artikel lesen ...