Das StaRUG-Verfahren bei Leoni AG steht vor dem Abschluss: Wie das Unternehmen am Donnerstag meldet, könnten die im Restrukturierungsplan festgelegten Kapitalmaßnahmen am heutigen 17. August 2023, in Kraft treten, sobald sie im Handelsregister eingetragen sind. Die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft sind damit raus: Der Schritt führt zur Herabsetzung ...

