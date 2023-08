Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Handelsgeschehen verlief gestern, im Vorfeld des FOMC-Sitzungsprotokolls, in vergleichsweise ruhigen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Zwar hätten sich die Rentenmärkte gut behaupten können, ebenso wie der Aktienmarkt, eine echte Umkehr der Situation sei aber nicht eingetreten, zumal die Kurse am späten Abend und in der Nacht wieder unter Druck geraten seien. Dies gelte auch für den Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...