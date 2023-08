Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie schon in den letzten Tagen dürfte der Fokus der Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung von US-Daten gerichtet sein, so die Analysten der Helaba.Mit dem Philly-FED-Index stehe die zweite wichtige, regionale Stimmungsumfrage im Verarbeitenden Gewerbe des laufenden Monats zur Veröffentlichung an. Seit Monaten und dabei teilweise deutlich liege der Wert unterhalb der Expansionsschwelle. Dies weise auf die getrübten Perspektiven der US-Industrie hin. Mit einem Befreiungsschlag und Wachstumsindikationen werde heute nicht gerechnet, zumal der unerwartete Einbruch des Stimmungsindikators in der Region New York (-19 Punkte nach +1,1) eher vor Abwärtsrisiken warne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...