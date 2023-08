Die Privatbank Berenberg hat AUMANN von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel steigerte sie von 18 auf 21 Euro. Als Begründung war in der Studie zu lesen, dass der Spezialmaschinenbauer mit Fokus auf Elektromobilität ein frühzyklisches Unternehmen und eine Wette auf das erwartete hohe Wachstum in diesem Bereich sei. AUMANN dürfte in den kommenden Quartalen vom Versuch europäischer Autobauer profitieren, Marktanteile im Bereich E-Fahrzeuge zurückzugewinnen. Am 15. August hatte das Unternehmen überdies starke Quartalszahlen veröffentlicht.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken