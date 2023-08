Eine Präsentation auf den von Montega veranstalteten Hamburger Investorentagen (HIT) am 23. und 24. August 2023 ohne frisches Zahlenwerk - das ist immer etwas unglücklich. Und so wird auch Sandra Maile, die Vorstandsvorsitzende von Fortec Elektronik, froh sein, dass die Veröffentlichung der Vorabzahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 (30. Juni) einige Tage früher als zuletzt üblich ... The post Fortec Elektronik: Überraschende Entscheidung appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...