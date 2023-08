Param, das größte FinTech der Türkei, hat den tschechischen BNPL-Anbieter Twisto gekauft und baut damit seine Präsenz in Europa weiter aus.

Twistos europäische Lizenzen werden es Param ermöglichen, seine große Bandbreite an eingebetteten Finanzlösungen auf dem gesamten Markt anzubieten. Der anfängliche Fokus liegt auf dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und Polen.

Mit positivem EBITDA seit seiner Gründung wird Param auch den Weg von Twisto zu Rentabilität stärken.

Param konzentriert sich auf B2B2X B2B für beliebige Endnutzer in der Türkei und plant seine umfassenden Produkte in Europa einzuführen, was es Twisto ermöglichen wird, seine Produktpalette zu erweitern, mehr Kunden anzulocken und zusätzliche Einnahmequellen freizuschalten, indem es B2B2X auf allen Märkten anbietet.

Param, das größte FinTech der Türkei, tritt mit der Übernahme des führenden BNPL-Anbieters (BNPL: Buy Now, Pay Later) in Mittel- und Osteuropa, Twisto, in den europäischen Markt ein. Um den Rahmen für eine breitere globale Expansion zu setzen, bringt Param seine Technologie sowie integrierten eingebetteten Finanzprodukte und -dienstleistungen nach Europa.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230816301433/de/

Emin Can Yilmaz, Founder and CEO of Param (left), Michal Šmída, CEO of Twisto (right) (Photo: Business Wire)

Als eines der ersten tschechischen FinTech-Unternehmen wurde Twisto von seinem früheren Eigentümer Zip Co für eine nicht genannte Summe erworben. Die Transaktion stärkt die Zukunft des Unternehmens, indem es finanzielle Stabilität und Wachstumschancen erhält, während es das Ziel verfolgt, im Jahr 2023 profitabel zu werden.

Param UK ist ein von der FCA zugelassenes elektronisches Geldinstitut, das es seinen Kunden derzeit ermöglicht, sowohl internationale als auch inländische Überweisungen im Vereinigten Königreich durchzuführen. Die Übernahme versetzt das Unternehmen in die Lage, seine Präsenz in ganz Europa auszudehnen, beginnend mit Twistos Kernmärkten, der Tschechischen Republik und Polen, gefolgt von Deutschland und den Niederlanden als den nächsten neuen Märkten.

Param hat die Unterstützung führender internationaler Private-Equity-Firmen und Fonds, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), CEECAT, Alpha Associates und RevoCapital. Das Unternehmen bietet eine breite Palette eingebetteter Finanzlösungen für KMUs und Großunternehmen. Dazu gehören ausgefeilte Online- und Offline-Zahlungslösungen, Open Banking, Kundentreueprogramme, Wallet-Dienste, Prepaid-Karten, Inkassi sowie sein eigener BNPL-Service und ein KMU-Kreditgeschäft namens Kredim. Die auf Verbraucher ausgerichteten digitalen Lösungen bieten benutzerfreundliche, sichere und nahtlose Zahlungserlebnisse.

Zusammen bedienen Param und Twisto mehr als 85.000 Händler. Param ist der Zahlungspartner erster Wahl von führenden Marken in der Türkei, darunter Shell, Michelin, Getir, Panasonic, Burger King und IKEA. Zu den Kunden von Twisto gehören internationale Marken wie Answear, Allegro, KFC und Pizza Hut. Die Übernahme wird sich nicht auf den Betrieb, die bestehenden Partnerschaften oder das Managementteam von Twisto auswirken. Der Fokus wird darauf liegen, verbesserte Produkte und Dienstleistungen anzubieten sowie neue Synergien mit den Kunden von Param zu erkunden.

Emin Can Yilmaz, Gründer und CEO von Param, äußerte sich wie folgt: "Europa ist für uns ein Kernmarkt, während wir unsere mutige, aber gesunde und nachhaltige Expansionsstrategie fortsetzen. Wir haben mit unserem bewährten Geschäftsmodell und unseren innovativen Lösungen bereits einen Goldstandard gesetzt und sehen der Einführung unserer Technologie und eingebetteten Finanzlösungen in acht europäischen Märkten erwartungsvoll entgegen. Die Übernahme versetzt uns nicht nur in die Lage, unsere Position im FinTech-Ökosystem auszubauen, sondern stellt auch ein Treffen von Denkweisen dar. Twisto beansprucht bereits die Spitzenposition im Bereich Buy Now Pay Later (BNPL) Services in Tschechien und genießt eine starke, erkennbare und spontane Markenbekanntheit. Twisto stellt Verbraucher in den Mittelpunkt seines Geschäfts und betreibt kontinuierlich Innovationsarbeit, um zuverlässige und wertsteigernde Produkte für seine Kunden zu liefern. Es gibt eine bedeutende Überschneidung zwischen Twistos Geschäftsmodell, der Vision der Gründer und der Gruppe."

Synergien bei der Markteinführung

Seit seiner Gründung ist Param ein Fintech, das sich durch Ersteinführungen auszeichnet. So war es das erste E-Geldinstitut in der Türkei und tritt immer noch als das einzige E-Geldinstitut hervor, das vier Kartenschemen unterhält: Visa, Mastercard, Troy und Discover.

Mit Kredim führte Param das BNPL-Modell in der Türkei ein und kann nun insgesamt mehr als 500.000 Darlehen vorweisen. Währenddessen brachte Twisto auch als einer der ersten Anbieter das BNPL-Konzept in Form von gestundeten Zahlungen nach Tschechien. Seit seiner Gründung hat Twisto über 33 Millionen Transaktionen mit einem Gesamtwert von 845 Millionen Euro verarbeitet, dies bei steigendem Trend.

Während das Aufgabengebiet beider Unternehmen weit über BNPL hinausgeht, verbindet sie der gemeinsame Tatendrang, kreative neue Lösungen auf den Markt zu bringen und innovative Produkte für Verbraucher anzubieten. Indem sie ihre hochqualifizierten Teams und Technologiefähigkeiten zusammenbringen, streben Param und Twisto gemeinsam danach, ihre Angebote weiterhin auf die Bedürfnisse verschiedener Branchen zuzuschneiden.

Param konzentriert sich auf sein B2B2X-Angebot und beabsichtigt, seine umfassenden Lösungen in ganz Europa einzuführen. Als wachstumsstarkes Segment soll B2B2X die nächste Fintech-Ära antreiben. Dabei wird eine jährliche Wachstumsrate von 25 (CAGR) vorhergesagt, während der globale Jahresumsatz bis 2030 auf 440 Milliarden US-Dollar ansteigen soll.

Währenddessen plant Twisto die Erweiterung seiner Produktpalette durch die Integration eingebetteter Finanzlösungen, Zahlungen, Prepaid-Karten, digitalen Geldbörsen, BNPL, Kreditvergabe an KMU und Treueprogramme.

Der Heilige Gral der Rentabilität

Param wird als wertvollstes FinTech-Unternehmen in der Türkei eingestuft und ist äußerst profitabel. So meldet es seit seiner Gründung im Jahr 2014 ein positives EBITDA. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten 12 Monaten bis Juni 2023 ein Wachstum im Transaktionsvolumen (TTV) von 90 im Vergleich zum Vorjahr und erreichte insgesamt über 4,2 Milliarden Euro.

Die Fähigkeit zur Generierung von Barmitteln ermöglicht es Param, kontinuierlich zu wachsen und zu investieren, um neue Wachstumschancen in Europa zu nutzen. Das Potenzial für das kombinierte Transaktionsvolumen (TTV) der Param Gruppe wird auf 20 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Die Übernahme ebnet außerdem den Weg für Twisto, im Jahr 2023 EBITDA-positiv zu werden.

"In Param haben wir einen Partner gefunden, der immer wieder die Stärke seines Geschäftsmodells und einen Innovationsdrang bei Zahlungen unter Beweis gestellt hat. Wir glauben, dass Param mit diesem Know-how einen bedeutenden Beitrag zum weiteren nachhaltigen Wachstum von Twisto leisten wird, während wir der Rentabilität näherkommen. Mit der Gewissheit der Unterstützung von Param werden wir unterdessen weiterhin nach neuen qualitativ hochwertigen Wachstumschancen in unserer Region und Europa suchen", kommentierte Twisto-CEO Michal Šmída.

Royal Park Partners fungierten als exklusive Finanz- und Strategieberater für Twisto und seine Aktionäre während der gesamten Transaktion.

Odin Financial Advisors waren als exklusive Finanz- und Strategieberater für Param und seine Aktionäre während der gesamten Transaktion tätig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230816301433/de/

Contacts:

Liza Kinnear

liza@milkandhoneypr.com