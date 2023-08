Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung um die asiatischen Indices hat sich abgeschwächt, so die Experten von XTB.Die CHNComp- und HKComp-Kontrakte seien heute aufgrund der schwächeren chinesischen Wirtschaft stark abgewertet worden.- Der chinesische Immobiliensektor befinde sich in einem anhaltenden Abschwung, und einer der größten Immobilienentwickler des Landes, Country Garden (Jahresumsatz von fast 70 Mrd. USD), stehe am Rande der Insolvenz, nachdem er Zinszahlungen an Anleihegläubiger nicht habe leisten können (der Markt schätze seine Verluste im zweiten Quartal auf mehr als 7 Mrd. USD). Das Unternehmen müsse nun wahrscheinlich umstrukturieren und die Verträge mit den Gläubigern neu aushandeln; ...

