Köln (ots) -Am DVB-T2-Standort Langenberg sind am 23. August 2023 im Zeitraum vom 11:00 - 11:20 Uhr Wartungsarbeiten geplant. Der Empfang ist in dem genannten Zeitraum unterbrochen oder nur eingeschränkt möglich.Hiervon sind die folgenden Programme betroffen:DVB-T2Kanal 25 ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DoEKanal 35 NRW-Mux - Phoenix-HD, tagesschau24-HD, MDR-S-Anhalt, NDR-FS-NDS,SWR RPKanal 46 ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DWDuDie Abschaltung wirkt sich in der folgenden Region aus:Rhein RuhrPressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5582255