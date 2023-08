Die Cisco-Aktie (WKN: 878841) verlor am Mittwoch leicht an Boden und schaffte es nicht, ein neues Jahreshoch aufzustellen. Waren Anlegern die Ergebnisse im letzten Quartal nicht gut genug? Cisco vorgestellt Cisco Systems, Inc. ist ein US-amerikanischer Konzern aus der Telekommunikationsbranche. Cisco ist der weltweit größte Anbieter von Netzwerkausrüstung und vor allem für seine Router und Switches bekannt, die einen zentralen Bestandteil der Internet-Infrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...