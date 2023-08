Der Bitcoin hat nach seinem zwischenzeitlichen Run über die Marke von 30.000 US$ wieder leicht nachgegeben und notiert aktuell bei rund 28.600 US$. Anleger fragen sich, wie es mit der Kryptowährung weitergehen könnte. Bitcoin vorgestellt Der Bitcoin, kurz BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto (Pseudonym) als Antwort auf die Finanzkrise 2007 bis 2009 ins Leben gerufen. Er basiert auf einem dezentral organisierten Buchungssystem, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...