Einer der zentralen Gründe, warum sich die vom Konsum so abhängige US-Wirtschaft so robust zeigt, sind die während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse der Amerikaner - aber dieses Ersparnisse sind nun weitgehend aufgebraucht, wie eine Studie der US-Notenbank Fed zeigt. Die USA hatten bekanntlich Helikoptergeld an ihre Bürger ausgeschüttet - gleichzeitig konnten die Amerikaner während der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...