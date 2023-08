Einbeck (ots) -1.500 Bestandskunden, 430 Mitarbeiter:innen und zehn Standorte sind nur einige der Kernzahlen der neuen accompio Unternehmensgruppe, die ihren Hauptsitz im niedersächsischen Einbeck hat. Unter ihrem Dach vereint sie folgende IT-Unternehmen: mod IT Services GmbH (Standorte in Einbeck, Hannover und Kassel), proficom GmbH (Standort in Dresden), Schmitz RZ Consult GmbH (Standort in Pulheim), be-solutions GmbH (Standorte München, Leipzig, Essen) sowie die ungarische Services4-IT Kft. (Standorte in Budapest und Pécs). Mit diesem Verbund kann die accompio Gruppe nicht nur ihre Schlagkraft stärken, sondern auch ein breites Spektrum an exzellenten Lösungen liefern. Dabei steht die IT-Sicherheit von Unternehmen im Fokus, die durch eine integrierte Herangehensweise mit modernsten Facetten punktet. Umfassende Security im IT- und OT-Bereich, DevOps, automatisierte Checks von Backups oder Workplace Management sind Elemente des neu strukturierten Angebots.Integrierte IT-LeistungenDurch den Schulterschluss der fünf Unternehmen erhalten IT-Entscheider sämtliche Bausteine aus einer Hand. "Mit accompio positionieren wir uns am Markt zu einem IT- Powerhouse mit breiten Schultern", erklärt Geschäftsführer Torsten Otto. Sein Co- Geschäftsführer Markus Mönckemeyer betont weiter: "Die einzelnen Dienstleister sind Profis in ihren Gebieten. Wir fassen diese herausragenden Kompetenzen nun zusammen unter einem Dach." Die beiden Geschäftsführer der accompio sind sich sicher, dass die umfassende Leistungsfähigkeit der Marke accompio auch international gefragt ist. Schnell, agil, modern und innovativ: Das sind die vier Attribute, die accompio ausmachen sollen.Über die accompio GmbHDie accompio GmbH hat ihren Hauptsitz in Einbeck (Niedersachsen) und wird durch die Geschäftsführer Torsten Otto und Markus Mönckemeyer vertreten. Sie hält derzeit 100-prozentige Beteiligungen an den Unternehmen: mod IT Services GmbH, proficom GmbH, Schmitz RZ Consulting GmbH, be-solutions GmbH und Services4-IT Kft. Der Marktauftritt aller Tochtergesellschaften erfolgt ab dem heutigen Tag mit dem Zusatz "an accompio company". Die Bündelung der einzelnen Dienstleister zu einer starken Dachmarke ermöglicht eine deutliche größere Schlagkraft im IT-Bereich und eine Erweiterung des Portfolios aller einzelnen Unternehmen. Dabei ist die IT-Sicherheit das Bindeglied aller Leistungen.Weitere Informationen: www.accompio.comPressekontakt:accompio GmbHFlorian OttoGrimsehlstr. 2337574 EinbeckTelefon: 05561 92 20E-Mail: f.otto@accompio.comOriginal-Content von: accompio GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171576/5582466