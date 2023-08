Die schlechten Nachrichten aus China häuften sich zuletzt: Schwache Konjunkturdaten verdeutlichen die wackelige Erholung der Wirtschaft in China. Die Industrie befindet sich in der Kontraktion und der Außenhandel bricht ein. Zudem ist die Volksrepublik jetzt auch noch in die Deflation gerutscht! Im Juli sanken die Verbraucherpreise um 0,3 % und die Erzeugerpreise um 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Der zehnte Monat in Folge im Minus. Der Preisverfall in China ist unter anderem auf den anhaltend schwachen Konsum und Probleme am Immobilienmarkt zurückzuführen. Die Kreditvergabe ist um dramatische 50 % auf 346 Mrd. Yuan geschrumpft.



Die Regierung in Peking agierte schon vorab mit der zweimaligen Senkung der Refinanzierungssätze im Juni um jeweils 10 Basispunkte. Analog zum Inflation Reduction Act bringt die chinesische Regierung ein neues Stimulusprogramm auf den Weg, um ein Schrumpfen der Wirtschaft abzumildern. Dazu kommt: Letzte Woche titelten die Zeitungen, dass der Handelskrieg mit China eskaliert und US-Präsident Biden den «nationalen Notfall» ausruft. Das eigentliche Ziel der Amerikaner ist es jedoch, Chinas Entwicklung zu beschränken und die globale Hegemonie der USA zu erhalten. Hinter den Kulissen läuft die diplomatische Maschinerie auf Hochtouren, um den Streit nicht eskalieren zu lassen. Alles ist bekannt.



Im aktuellen Aktionärsbrief vom 17.08.2023, werfen wir einen Blick auf einige chinesische Aktien, deren Story aussichtsreich ist und die zuletzt u. a. relative Stärke bewiesen.



