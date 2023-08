Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestern für Kanada veröffentlichten Inflationsdaten für Juli zeigten einen Anstieg von 2,8% im Juni auf nun 3,3% im Juli, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Bank of Canada (BoC) habe sich besorgt über den zugrunde liegenden Preisauftrieb gezeigt und betont, dass es das Ziel sei die Inflation im Bereich von 2,0% zu bringen. Ein weiterer Zinsschritt auf 5,25% werde daher vom Markt erwartet. Vieles dürfte bereits vom Markt eingepreist gewesen sein, denn die CAD (Kanadischer Dollar)-Wechselkurse hätten nicht sonderlich auf diese Datenveröffentlichungen reagiert. Der EUR/CAD-Wechselkurs bewege sich aktuell in einer Range zwischen 1,4654 und 1,4800. (17.08.2023/alc/a/a) ...

