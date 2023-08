Stuttgart (www.anleihencheck.de) - An den Märkten stehen weiterhin Konjunktursorgen im Fokus, so die Börse Stuttgart.Zuletzt habe die Chinesische Zentralbank ihre Zinsen gesenkt, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Die US-Inflation sei im letzten Monat von 3,0% auf 3,2% gestiegen und liege damit 0,1% niedriger als erwartet. Die Erwartungen der Anleger, im am Mittwochabend veröffentlichten FED-Sitzungsprotokoll Hinweise zur weiteren US-Zinspolitik zu erhalten, seien nicht erfüllt worden. ...

