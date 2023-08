NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2500 Franken belassen. Analyst Gunther Zechmann beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das organische Wachstum der auf die Konsumgüterbranche ausgerichteten globalen Chemieunternehmen. Im zweiten Quartal hätten rückläufige Volumina belastet, für das vierte Quartal deute sich aber eine leichte Volumenbelebung an, schrieb er und bevorzugt Aktien von Unternehmen mit Selbsthilfe-Potenzial. Für den Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller bleibt Zechmann aber vorsichtig. Die Margen im ersten Halbjahr seien zwar gut gewesen, aber darunter hätten der Cashflow und die Umsätze aus eigener Kraft gelitten./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 17:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

