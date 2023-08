Die Kursentwicklung der Adyen-Aktie (WKN: A2JNF4) treibt Anlegern seit einigen Tagen die Tränen in die Augen. Nachdem der Titel des niederländischen Zahlungsdienstleisters Ende Juli noch auf ein neues Jahreshoch gestiegen war, ging es seit Anfang August um atemberaubende -38% bergab. Allein am Donnerstag rauscht die Adyen-Aktie um rund -25% in die Tiefe. Was erklärt den massiven Kurssturz? Adyen vorgestellt Adyen ist ein niederländischer Dienstleister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...