ESGTI AG: ESG Engineering Italia erhält ein wichtiges Patent für ein agroindustrielles Verfahren



17.08.2023 / 14:11 CET/CEST

ESG Engineering Italia s.r.l., ein Unternehmen der ESGTI-Gruppe, hat am 20. Juli 2023 offiziell das Patent für sein "Agroindustrielles integriertes digitales Verfahren" erhalten. Das Patent hat eine Gültigkeit von 20 Jahren.



Dieses patentierte Verfahren ist Teil des TAP (Tech Agrarian Protocol), das zusammen mit der ESG EKO AGRO Gruppe ("EEAG"), ebenfalls ein Unternehmen der ESGTI Gruppe, entwickelt wurde.



Das von ESG Engineering Italia entwickelte Verfahren ermöglicht, alle Phasen des landwirtschaftlichen Prozesse vom Erzeuger bis zum Verbraucher, die Agro-Energie-Bilanz und die Umweltparameter der landwirtschaftlichen Produktion aufzuzeichnen und zu verfolgen.



Die ESGTI Gruppe ist überzeugt, dass damit ein wichtiger Beitrag zur sicheren, datengesteuerten und manipulationssicheren landwirtschaftlichen Produktion von der Farm bis zum Teller geleistet werden wird.

Der Zeitpunkt der Patent-Erteilung passt zum Start der Agro Photovoltaik Projekte der EEAG, die ebenfalls von ESG Engineering Italia gemanaged werden.



Wir freuen uns über ein weiteres Element, das den Wettbewerbsvorteil der EEAG stärkt, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, die sich auch im Agrarsektor immer mehr durchsetzt.



ESG Engineering Italia

ESG Engineering Italia ist ein Unternehmen der ESGTI-Gruppe, das Management-, Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Erneuerbare Energie, Landwirtschaft und Innovation erbringt



ESG EKO AGRO Group

Die ESG EKO AGRO Group ist eine italienische Unternehmensgruppe von Farm-to-Fork-Produzenten mit Fokus auf nachhaltige Landwirtschaftsproduktion, Lieferketten und Agro-photovoltaik. Als AgTech-Unternehmen kombiniert sie neuste Smart-Farming-Technologien mit ESG-Prinzipien und bewährtem Agrar-Wissen. Dank vollständiger Rückverfolgbarkeit ist sie in der Lage, nachhaltige und faire Abläufe der gesamten Lieferkette bis hin zum Verbraucher zu garantieren.



ESGTI AG

Die ESGTI AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft, mit Ausrichtung auf Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Investitionen (ESG). Das Unternehmen investiert in die Bereiche Agribusiness und Agritech, Infrastruktur, grüne und alternative Energien, medizinische Geräte, digitale Gesundheit, Diagnostik und Therapeutika, saubere und ökologische Technologien, KI und maschinelles Lernen sowie Big Data. Die ESGTI Aktien sind an der BX Swiss notiert.



17.08.2023 CET/CEST

