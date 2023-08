Schaut man auf den mittleren Prognosewert für die saisonal wahrscheinliche Entwicklung des DAX in den kommenden vier Wochen (orange), ist der niedrigste Stand des Marktes für diese Periode so gut wie erreicht. Nur im negativsten statistischen Szenario (orange transparent) würde der Index weiter leicht in Richtung 15.100 / 15.300 absacken. Selbst dann bleibt er jedoch oberhalb oder zumindest im nahen ...

