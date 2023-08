NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktdebatte um den Modekonzern schwanke zwischen Anlegern, die die gestiegene relative Attraktivität der Aktie honorierten, und jenen, die an der Nachhaltigkeit der im Vorjahr erzielten hohen Aktionärsgewinne zweifelten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Quartalsbericht im September sollte zeigen, dass sich die erstgenannte Ansicht erneut durchsetzen wird./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 06:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 06:56 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

