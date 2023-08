Der DAX ist im heutigen bisherigen Tagestief bei 15.649 Punkte gefallen und startete dann eine Gegenbewegung. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 15.770 Punkten und könnte noch bis in den Bereich von 15.800/15.850 Punkte ansteigen. In der Folge dürfte es wohl weiter runtergehen. Zu beachten ist, dass sich auch die Lage im S&P 500 am Vortag kräftig eingetrübt hat. Der S&P 500 ist unter seinen 50er-EMA gerutscht und hat damit ein weiteres Schwächesignal ...

