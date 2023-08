Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat heute ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht und unterstrichen, dass die Unternehmensentwicklung entsprechend den Planungen verläuft. So hat der Konzern in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatz von 5,8 Mio. Euro erzielt. Das Ergebnis soll im zweiten Halbjahr infolge der Umsetzung von margen-attraktiveren Projekten positiv beeinflusst und damit die zuletzt erreichte Verbesserung der EBITDA-Quote von aktuell -7,2 % weiter fortgesetzt werden. "Die Entwicklung von Voltabox in den letzten Monaten ist absolut zufriedenstellend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...