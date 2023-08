Wien (www.fondscheck.de) - Der Kölner Vermögensverwalter Salytic Invest baut seinen Vorstand um, wie er mitteilt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit dem 1. August sei Frank Kemper neu in dem Gremium. Zudem werde Matthias Jörss am 1. Februar nächsten Jahres den Vorstandsvorsitz übernehmen. Er folge auf Wolfgang Sawazki, der nach dann zehn Jahren den Vorstand verlasse, die Gesellschaft aber weiter als Berater begleiten werde. ...

