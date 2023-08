Die Lufthansa und natürlich auch die Investoren hoffen, dass den Frankfurtern die ersehnte Rückkehr in den deutschen Leitindex DAX noch in diesem Jahr gelingt. Die nächste Chance dafür kommt am 5. September. Dann steht die planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes durch die Deutsche Börse an. Wie ist der aktuelle Stand - wann wäre die Umsetzung? Wenn die Überprüfung zugunsten des Frankfurter Luftfahrt-Unternehmens ausgehen sollte, dann wären die Lufthansa-Papiere ab dem 18. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...