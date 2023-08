Kein guter Tag für die Nel ASA Aktie: Zum einen setzt eine neue Analystenstimme die Wasserstoff-Aktie unter Druck, zum anderen ein charttechnisches Verkaufssignal. Am Donnerstagnachmittag notiert der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens an der Börse in Oslo bei 11,67 Norwegische Kronen und verliert 1,81 Prozent an Wert. Im Tagesverlauf sah dies ...

