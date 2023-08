EQS-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

cyan AG passt Prognose für 2023 an



17.08.2023 / 15:24 CET/CEST

cyan AG passt Prognose für 2023 an



München, 17. August 2023 - Die cyan AG hat heute ihre Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr angepasst. Während sich die wiederkehrenden Umsätze vor allem im Cybersecurity-Segment teils sogar über den Erwartungen entwickeln, wird in diesem Jahr von einer geringeren Umsatzrealisierung aus den Großprojekten im BSS/OSS-Segment als ursprünglich prognostiziert ausgegangen. Auf Konzernebene wird nunmehr für 2023 ein Umsatz in der Spanne von EUR 8 Mio. bis EUR 9 Mio. (bisher: EUR 10,5 Mio. bis EUR 13,5 Mio.) erwartet. Bei der operativen Marge (EBITDA) ist weiterhin mit einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Im Cybersecurity-Segment steigerte sich die Anzahl der Endkunden in den vergangenen acht Monaten deutlich. Die überwiegend wiederkehrenden Umsätze werden allerdings in der Regel mit einer leichten Verzögerung von 2-4 Monaten bei cyan verbucht. Im BSS/OSS-Segment ist grundsätzlich aufgrund der Abhängigkeit von Projekten mit stärkeren Schwankungen zu rechnen. Aktuell arbeiten die Teams in diesem Segment an mehreren Projekten und es stehen noch weitere in der Pipeline, jedoch werden die Umsätze mit den Projektabschlüssen und den -übergaben in diesem Jahr voraussichtlich nicht das ursprünglich erwartete Niveau erreichen. Mitteilende Person

Markus Cserna, CTO



Über cyan Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com cyan AG Investorenkontakt cyan AG Tel. +49 89 71042 2073 E-Mail: ir@cyansecurity.com cyan AG Pressekontakt Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 17 E-Mail: vera.mueller@better-orange.de

