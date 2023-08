Nach einer Drittelung des Kurses wird es eine Herausforderung. Vom Hoch um 70 € ging es abwärts bis 32 €, aktuell 44 €. Sind 70 € ein brauchbares Comeback-Ziel? Die Übernahme des IT-Systemhauses Apixit S.A.S. mit Fokus auf IT-Sicherheit im Juli stärkt die Position auf dem französischen Markt. Mit dieser Transaktion hat das Unternehmen in seiner Geschichte insgesamt 110 Firmen erworben und integriert. Keiner im Sektor kann es besser. BECHTLE wächst kontinuierlich und profitabel durch sog. Bolt-on-Transaktionen und finanziert diese aus dem Cashflow. In der Regel kauft man zu Preisen unter dem eigenen EV/EBITDA-Multiple (aktuell um 9,4). Im zweiten Quartal lag der Vorsteuergewinn um 9 % über dem Konsens. 6,5 % Umsatzwachstum ergibt zwar deutlich weniger Dynamik als noch im ersten Quartal. Der Chef gibt sich jedoch positiv Richtung zweite Jahreshälfte und verweist auf starke Auftragseingänge im Juni und Juli. Qualitativ ist BECHTLE unter den deutschen IT-Systemhäusern die klare Nummer eins.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 33! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 33 u. a.:++ Biden macht es wie Trump++ Die laufende Berichtssaison überrascht++ Gezielter Blick auf SIEMENS und DT. TELEKOM++ METRO - Licht und Schatten++ Wird LANXESS ein neuer Fall COVESTRO?++ Ist NYNOMIC ein Investment wert?++ Die KI-Blase ist noch nicht erledigtIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info