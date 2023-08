Wien (www.fondscheck.de) - Die wachstumsstärksten Fondsanbieter unter den weltweit größten Anbietern haben ihre Marktstellung deutlich ausgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".So hätten die rund 20 Häuser mit dem höchsten Umsatzwachstum in den zehn Jahren seit der Finanzkrise bis 2019 ihren Anteil am Gesamtumsatz der Branche von 24 auf 32 Prozent gesteigert. Dies zeige eine Analyse der auf die Asset-Management-Industrie spezialisierten Beratungsgesellschaft Casey Quirk, die zu Deloitte gehöre. Die Analysten hätten dabei die Gruppe der 50 größten Fondsgesellschaften, gemessen am verwalteten Vermögen untersucht. ...

