Die Fangemeinde von Adobes KI-gestützten Software- und Dienstleistungspaketen wächst. Einen neuen Anhänger hat der Spezialsoftwareentwickler nun in den Analysten der Bank of America gefunden, die die Aktie zum Kauf empfehlen.Das Research-Team um Analyst Bradley 'Brad' Sills hat der Aktie ein Upgrade verpasst. Adobe war von der Bank of America zuvor mit "Neutral" bewertet worden und wird nun mit einem Kursziel von 630 Dollar zum Kauf empfohlen.Seinen Meinungswechsel begründet Sills mit dem starken ...

