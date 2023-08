63 Prozent verschicken Nachrichten per Messenger oder SMSSmartwatches spielen bei Seniorinnen und Senioren eine steigende Rolle Berlin, 17. August 2023Fast drei Viertel der Menschen über 65 Jahren in Deutschland sind mobil erreichbar. So nutzen 73 Prozent ein Smartphone oder Handy. Bei den 65- bis 74-Jährigen...

