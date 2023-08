Walmart mit erneutem Umsatzwachstum - Anleger reagieren verhalten

Werbung







Die Aktie des bekannten Einzelhandels-Riesen aus den USA reagiert am Donnerstagnachmittag verhalten auf die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen. CEO sieht Walmart in guter Ausgangslage für das Financial Year 2023.



Laut der Fortune 500 Global Liste ist Walmart das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Die Veröffentlichung der Quartalzahlen des Unternehmens mit Sitz in Arkansas, wirkten sich vorbörslich kaum auf den Kurs der Aktie aus. Doug McMillion, der CEO von Walmart, blickt auf ein erfolgreiches Quartal zurück: Man sehe, dass die Kunden günstigere Produkte bevorzugen. Zudem profitiere Walmart nicht nur von seinem Hauptfokus, den Lebensmitteln, sondern konnte auch in den Non-Food Abteilungen besser als erwartet abschneiden. Der Umsatz im vergangenen Quartal stieg über alle Geschäftsfelder hinweg um 5,7 Prozent von 152,86 Milliarden US-Dollar auf 161,63 Milliarden US-Dollar an. Rückenwind bekam das Unternehmen unter anderem von dem Online Handel, der um ca. 24 Prozent wuchs. Auch das operative Einkommen insgesamt stieg um 6,7 Prozent auf über 7,3 Milliarden US-Dollar an. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Walmart leicht höheren Gewinne pro Aktie zwischen 6,36 und 6,46 US-Dollar, statt den vorher benannten Spanne von 6,10 bis 6,20 US-Dollar.







