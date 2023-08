Straubing (ots) -



Die Linkspartei befindet sich im freien Fall und weil sie keinen Fallschirm hat, wird es einen harten Aufprall geben. Vieles deutet darauf hin, dass die Zeit der Partei abgelaufen ist, und heute ist kaum vorstellbar, dass sie im nächsten Bundestag vertreten sein wird, weil sie an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern droht. Das war zwar auch 2021 mit 4,9 Prozent schon so, aber mit drei Direktmandaten konnte man gerade doch noch in das Parlament einziehen. (...) Wenn nur drei Leute aus der Bundestagsfraktion austreten und bei der roten Sarah anheuern, ist die Linke laut Geschäftsordnung keine Fraktion mehr. Weniger Rechte, weniger Geld, weniger von allem - die Partei würde auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit wohl noch chaotischer und noch dissonanter werden.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5582749

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken