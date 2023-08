The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.08.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2023

.

ISIN Name

DE000A111338 Nikon SLM Solutions AG

LU1093307442 OSSIAM LUX SICAV

