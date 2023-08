Nach den Vortagsverlusten bleiben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag vorsichtig. Der Dow Jones stand im frühen Handel zwar 0,23 Prozent höher bei 34.845,46 Punkten, so richtig wollte aber wieder keine Kauflust aufkommen. Hilfreich waren Kursgewinne bei Cisco wegen starker Quartalszahlen des IT-Ausrüsters. Bei der Alphabet-Aktie sprang der Funke allerdings nicht über und die Papiere tut sich schwer.

