Der Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sucht zur Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft in großem Umfang neue Arbeitskräfte. Das Ziel sei, deutschlandweit rund "3500 neue Kolleginnen und Kollegen an den Start" zu bringen, schreiben Unternehmenschef Olivier Van den Bossche und Arbeitsdirektor Guido Mager in einem "Mitarbeiter-Brief", aus dem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung aus Essen (WAZ, Freitagsausgabe) zitiert. Gesucht würden "Verkaufsunterstützer" und "Weihnachtsaushilfen" für die bundesweit 91 Filialen. Außerdem solle es Ausschreibungen geben, um alle festen Stellen, die derzeit offen seien, zu besetzen. Es gehe um Beschäftigte, "die beraten, verkaufen und kassieren". Das "Recruiting" sei in allen Filialen angelaufen, erklären die Firmenchefs. "Für die ersten zu besetzenden über 1000 Stellen haben wir bereits innerhalb der ersten Woche eine überwältigende Anzahl von Bewerbungen bekommen." Der "Zielwert" für den Dezember dieses Jahres sei 3500 neue Beschäftigte.



