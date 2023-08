Immunic hat die Patientenrekrutierung für eine Phase-II-Studie abgeschlossen. In die CALLIPER-Studie sind insgesamt 467 Patienten aufgenommen worden. Durchgeführt wird die Studie an rund 70 Orten in Nordamerika und Europa. Dabei geht es um progressive Multiple Sklerose. Die eine Hälfte der Patienten bekommt 45 mg IMU-838, den anderen Probanden wird ...

