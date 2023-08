© Foto: picture alliance/Klaus Ohlenschläger



Themenfonds ermöglichen eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Regionen hinweg und konzentrieren sich auf langfristige Entwicklungen oder Trends, die auch in unruhigen Zeiten profitieren können.

Anlegern bieten thematische Ansätze eine dynamische und flexible Möglichkeit, sich den Veränderungen im Markt rasch anzupassen. In Zeiten großer makroökonomischer Volatilität, höherer Inflation und häufigerer Konjunkturzyklen, bieten thematische Ansätze eine attraktive Möglichkeit für Anleger, Risiken zu mindern und Chancen zu nutzen. Themenallokationen bieten eine dynamische und flexible Möglichkeit, sich den Veränderungen im Markt rasch anzupassen.

Themenfonds investieren in Unternehmen, die von langfristigen strukturellen Kräften, die die Welt verändern, profitieren - wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum oder Digitalisierung. Sie ermöglichen eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Regionen hinweg und konzentrieren sich auf langfristige Entwicklungen oder Trends, die trotz Unsicherheiten Bestand haben. Die Merkmale des aktuellen Umfelds liefern überzeugende Argumente für ein thematisches Investment.

Mit Trend-Anlagen den Zyklus austricksen

Die Fähigkeit eines Investors, den Zyklus zu timen, ist seit eh und je ein wichtiger Faktor für den Anlageerfolg. Dieses Markt-Timing könnte in Zeiten, in denen die Zyklen häufiger wechseln und weniger vorhersehbar sind, schwieriger werden. Thematische Investitionen werden eher von strukturellen Veränderungen als von starkem Wirtschaftswachstum angetrieben. Sie bieten daher eine Möglichkeit, die Effekte des Zyklus zu mindern, und so gegenüber Anlagen deren Schwerpunkt auf zyklischen Sektoren liegt, zu übertreffen.

Thematische Allokationen investieren in Unternehmen, die einem bestimmten übergeordneten Trend oder Thema folgen, wie z.B. Wasserwirtschaft, Klimawandel oder Infrastruktur & Produktion, anstatt sich auf einzelne Branchen zu beschränken. Das ermöglicht eine breitere Diversifikation des Portfolios. In Zeiten hoher Unsicherheit kann die breite Streuung das Risiko minimieren und die Volatilität abfedern.

Thematische Positionierungen können auch bei anderen Zielen der Portfoliokonstruktion punkten, z.B. beim Thema Inflationsbekämpfung. Für Anleger dürfte ein besserer Schutz vor einer strukturell höheren Inflation künftig von wachsendem Interesse sein. Der Klimawandel z.B. kann ein struktureller Inflationstreiber sein. Ein solcher Klimafonds, kann dazu beitragen, die Auswirkungen der Inflation auf das Portfolio zu mindern und gleichzeitig dazu beitragen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Themenfonds- Investitionen mit Weitblick

Traditionelle Aktienindizes sind rückwärtsgewandt, die Gewichtung der einzelnen Unternehmen wird im Index durch ihre historische Performance bestimmt. Der Charakter thematischer Anlagen ist dagegen zukunftsorientiert und ermöglicht ein größeres Engagement bezüglich struktureller Veränderungen und zukünftigen Wachstums. Das könnte besonders in Schwellenländern von Belang sein, deren Benchmarks das sich schnell entwickelnde Wirtschaftswachstum oft nicht adäquat erfassen können.

Ein thematischer Ansatz kann Anleger zu den Gewinnern von morgen führen, anstatt zu den Gewinnern von gestern. Thematische Anlagen können Perspektiven nutzen, die andere Anleger möglicherweise übersehen oder, die sie nicht nutzen dürfen, weil deren Fondskonzept bestimmte Sektor- oder Stilklassifizierungen vorschreibt.

Der größere Anteil des Risikos, das thematischen Fondsmanagern eingehen wird durch unsystematische Faktoren bestimmt, die sich durch Diversifizierung steuern lassen, und nicht durch Sektoren und Stile. Dies kann den Fondslenkern helfen, blinde Flecken bei Investitionen zu minimieren.

Anlage aus Überzeugung - für eine nachhaltigere Welt

Thematische Investoren betrachten die Welt mit anderen Augen. Sie blicken über die traditionellen Messgrößen des wirtschaftlichen Fortschritts - wie Bruttoinlandsprodukt (BIP), Lohnentwicklung oder Beschäftigungslage - hinaus und verfolgen stattdessen eine umfassendere Perspektive: Sie konzentrieren sich darauf, wie sich die Volkswirtschaften in Richtung einer integrativeren und innovativeren Zukunft entwickeln.

Eine solche Sichtweise lenkt die Investitionen weg von Sektoren, die typischerweise die Nutznießer des wirtschaftlichen Fortschritts sind - wie Energie und Banken - und hin zu den Weichenstellern einer strukturellen wirtschaftlichen Entwicklung - wie erneuerbare Energien oder Mikrofinanzierungsgesellschaften.

Verschiedene Trends treiben Innovationen und Umwälzungen in der Weltwirtschaft voran und schaffen ein vielfältiges Universum attraktiver thematischer Anlagemöglichkeiten für Investoren. Nachfolgend ein kleiner Exkurs, wie Anleger vom Megatrend Demografie profitieren können:

Demografie-Fonds - Chancen für Trendanleger

Einer der wenigen vorhersehbaren Megatrends ist der demografische Wandel: Die Weltbevölkerung wächst, - v.a. in den Schwellenländern - und altert, - v.a. in reichen Industrienationen wie Japan, den USA, Frankreich oder Deutschland. 2035 könnten laut Statistischem Bundesamt (Destatis) allein hierzulande 20 Millionen Rentner leben.

Aus Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) geht hervor, dass sich im oberen Teil der Alterszwiebel Vermögen ansammelt: Sprich, es wird in Zukunft immer mehr wohlhabende Senioren geben: Dieses Geld werden sie für ihre Gesundheit, ihre Versorgung, Medikamente, aber auch für Reisen, Kultur und schöne Dinge ausgeben. Die Finanzmärkte sind auf diese Entwicklung vorbereitet und bieten Anlegern eine Palette von Investmentprodukten an, darunter Themenfonds, die vom demografischen Wandel profitieren werden.

Worauf Demografie-Fondsmanager setzen

Die Schwerpunkte der Fonds umfassen sehr viel mehr als den bedeutenden Pflegesektor, der allein bereits im Jahr 2021 ein Bruttowertschöpfungspotenzial von etwa 45 Milliarden in Deutschland (Destatis) hatte, oder den Pharmasektor, der von der Nachfrage nach Medikamenten gegen häufige Alterskrankheiten wie Alzheimer, Krebs, Diabetes und Co. profitiert.

Der Themenfonds CPR Silver Age P (ISIN: FR0010836163) des französischen Vermögensverwalters CPR Asset Management beispielsweise investiert u.a. in Astra-Zeneca, Sanofi und Novo Nordisk, drei der führenden europäischen Pharmakonzerne, die auf diesen Gebieten forschen. Andere beinhalten auch Positionen bei Gesundheitsprodukten wie Seh- und Hörhilfen sowie Gelenkimplantaten, wie z.B. der Sustainable Demographics Fund von Fidelity (ISIN: LU0528227936) der auch Aktien des Optiker-Unternehmens Essilor Luxottica und des US-Orthopädiekonzerns Stryker im Portfolio hat.

[ignoreKi] Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden. [/ignoreKi]

Einige andere Demografie-Fonds konzentrieren sich auf Renditen aus zyklischen Sektoren wie Luxusgüter, Reisen oder Freizeit. Rund ein Viertel des Portfolios des Golden Age-Fonds der Schweizer Bank Lombard Odier (ISIN: LU1561131589) sind z.B. Luxuskonsumgüter. Beliebt sind beispielsweise Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH oder der Automobilkonzerne BMW und Mercedes, aber auch renommierte Bestattungsunternehmen: Im Golden Age-Fonds ist Service Corporation International - einer der größten US-Bestattungskonzerne - die größte Aktienposition.

Der Versicherungssektor ist eine weitere bedeutende Branche, die von verschiedenen Demografie-Fonds stark gewichtet wird. Beliebt sind hier Versicherungsunternehmen wie Axa, Allianz, Swiss Life, NN Group und Assicurazioni Generali, die z.B. im Portfolio des CPR Silver Age und des ETF ishares Ageing Population von BlackRock vertreten sind.

Große Tech-Konzerne wie Amazon, Apple, Microsoft und Alphabet aber könnten ebenso wie Pharmabranche oder Luxusartikelhersteller vom demografischen Wandel profitieren. Denn der Bedarf nach sogenannter "Silvertech" dürfte enorm steigen: Technische Hilfsmittel, digitale Tools - Geräte, Apps oder Plattformen -, die Senioren dabei helfen, ihr Leben länger selbstständig zu führen.

Schließlich gibt es wieder andere Fondsmanager, die gleichzeitig auf mehrere Trends setzen, wie etwa der DJE Multi Asset & Trends (ISIN: LU0159549145) von der Fondsgesellschaft DJE Kapital AG. Unter anderem werden hier die Themen Demografie und Gesundheit, Marken & Luxus, Green Tech und Digitales Leben & Innovation bespielt. Im Portfolio sind unter den größten Aktienpositionen neben einem börsengehandelten Rohstoff-ETC auf Gold auch Tech-Riesen wie Alphabet und Nvidia sowie Novo Nordisk, eines der im Diabetes-Sektor führenden Pharmaunternehmen, vertreten.

[ignoreKi] Bryan Perry für die wallstreetONLINE Zentralredaktion [/ignoreKi]