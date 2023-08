PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben ihren jüngsten Abwärtstrend am Donnerstag fortgesetzt. Ein verheerender Kurseinbruch bei der Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen sorgte für viel negativen Gesprächsstoff. Da eine Erholung an den US-Börsen ausblieb, fanden die Anleger auch in Europa keine Gründe, um bei Aktien wieder zuzugreifen. Die Märkte litten zudem unter der Unsicherheit über die weitere Zinsentwicklung.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zum Handelsschluss 1,32 Prozent auf 4227,83 Punkte und kam damit seinem Juli-Tief von knapp 4198 Punkten näher. Für Länderindizes, die die Adyen-Aktien nicht enthalten, fielen die Kursverluste etwas kleiner aus: Der französische Cac 40 sank um 0,94 Prozent auf 7191,74 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,63 Prozent auf 7310,21 Zähler nachgab.

"Die Tür für weitere Zinsschritte wurde zum Leidwesen der Anleger noch nicht fest verschlossen", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG Marktes im Nachgang des Protokolls zu ihrer jüngsten Zinssitzung, das die US-Notenbank Fed am Vorabend veröffentlichte. Die Hängepartie an den Märkten könnte bis zur nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank im September weiter gehen, hieß es./tih/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545, NL0012969182