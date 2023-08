München (ots) -- "Love Island" wird interaktiver denn je- Das erste Dating-Format in Deutschland mit Live-Show, jeden Montag um 20:15 Uhr live- Ausstrahlung Montag, 11. September um 20:15 Uhr live, danach täglich (Di-Fr + So) um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.Nach über einem Jahr Pause kehrt das Original der Reality-Dating-Shows unter der Sonne Griechenlands wieder zurück! Und das interaktiver als je zuvor. Nach dem Motto "Power to the Zuschauer" können die Zuschauer die Liebesgeschichte der Islander intensiver und interaktiver als je zuvor mitschreiben - und das sogar an jedem Montag LIVE! Ab dem 11. September 2023 um 20:15 Uhr werden die Herzen aller Fans endlich wieder höherschlagen, wenn "Love Island" erstmalig mit einer LIVE-Sendung startet. Moderiert wird die Liebessuche wieder von Sylvie Meis und einer prominenten Co-Moderation.Das interaktivste Dating-Format Deutschlands ist zurück! Mithilfe der kostenlosen "Love Island"-App sind die Zuschauer am Zug und können unter anderem in den montägigen Live-Shows Einfluss auf die Sendung nehmen und folgenreiche Entscheidungen treffen. Neben prominenten Gästen und alten Bekannten warten die Live-Shows außerdem mit einer weiteren Neuerung auf: an der Seite der erfahrenen Moderatorin Sylvie steht erstmals eine prominente Co-Moderation, die mit Sylvie durch den Abend führt.Auch die Auswahl der Islander ist in der diesjährigen Staffel besonders spannend: So möchte unter anderem Nachwuchs aus prominentem Hause die große Liebe in der Traumvilla finden. Außerdem geht ein ganz besonderes Geschwisterpaar gemeinsam auf die Suche nach heißen Flirts und wahrer Liebe. Die Singles erwartet erstmalig unter der Sonne Griechenlands eine brandneue stylische Villa, nie dagewesene Spiele und grandios-unerwartete Twists.Auch Sprecher und Zuschauerliebling Simon Beeck ist wieder mit von der Partie und begleitet die Suche nach der Liebe in gewohnt humorvoller Manier.Abseits der Neuerungen verspricht die diesjährige "Love Island"-Staffel alles, was die Fans lieben: intensive Emotionen, heiße Flirts und vor allem die Suche nach der wahren Liebe!"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am Montag, 11. September 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5582795