Fuer folgende Geschaefte in der ISIN AU0000050981, Wertpapier-Name: SEZZLE INC. CDIS/1/1, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:



Datum Zeit Volumen Preis

17.08.2023 17:09:35 250 11.5

17.08.2023 17:11:12 350 11.5

Fair Value lt. Antragsteller: 50.28 EUR

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken