RoslinCT, führendes globales Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) für fortschrittliche Zell- und Gentherapien, gab heute die Ernennung von Derek Hei, Ph.D. in seinen Scientific Advisory Board (SAB) bekannt. Der SAB setzt sich aus Zell- und Gentherapie-Pionieren mit umfangreichen Erfahrungen zusammen, die wertvolle Einblicke in eine Reihe von Themen in Bezug auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Therapien vermitteln.

Dr. Hei ist CTO (Chief Technology Officer) bei Clade Therapeutics, einem biopharmazeutischen Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Bereitstellung anpassbarer, stammzell-basierter handelsüblicher Medikamente der nächsten Generation spezialisiert. Die tiefgreifende Fachkompetenz von Dr. Hei im Bereich der Zelltherapien umfasst mehr als zwei Jahrzehnte sowie die Leitung der Fertigungsteams bei Biotechnologieunternehmen. Zuvor war er als Chief of Manufacturing and Tech Ops bei BlueRock Therapeutics und als Senior Vice President von Preclinical and Clinical Manufacturing, Cell and Gene Therapies bei Vertex Pharmaceuticals tätig, wo er für die Leitung der Chemie- und Fertigungsaktivitäten sowie der Überwachungsmaßnahmen für mehrere Zell- und Gentherapie-Programme verantwortlich zeichnete.

"Dr. Hei bringt umfangreiches Wissen in den unterschiedlichsten Fachgebieten der Zell- und Gentherapie-Entwicklung ein, darunter die Herstellung cGMP-konformer Zelltherapien für klinische Studien und geneditierter induzierter pluripotenter Stammzelllinien", so Patrick Lucy, President und CEO von RoslinCT US. "Er bringt eine einzigartige und komplementäre Perspektive in unseren Scientific Advisory Board ein und wir fühlen uns geehrt, ihn nun in unseren Reihen begrüßen zu dürfen."

Peter Coleman, CEO von RoslinCT UK, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Die umfangreiche wissenschaftliche Expertise unseres wissenschaftlichen Beirats spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung fortschrittlicher Therapien, da fachkundige Anleitung zur Verfügung gestellt, die Wahrung wissenschaftlicher Strenge und die Förderung von Sicherheit und Effizienz zur Beschleunigung von Innovationen gewährleistet wird und die Patientenergebnisse verbessert werden. Dies ist ausschlaggebend für unser anhaltendes Wachstum. Ich bin äußerst erfreut, Dr. Hei in unserer Unternehmensgruppe willkommen heißen zu dürfen."

Dr. Hei schließt sich den fünf bereits zuvor ernannten Beiratsmitgliedern an: Kenneth LeClair, Ph.D., Chair of the Board, Michael Chambers, Mitbegründer von Aldevron, Margit Jeschke, Ph.D., Independent Consultant, Michael Kalos, Ph.D., Gründer und Managing Director bei Next Pillar Consulting und Michael Mendicino, Ph.D., Gründer, President und Chief Consultant bei Hybrid Concepts International.

Über RoslinCT

RoslinCT ist ein führendes globales Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das sich auf neuartige Zell- und Gentherapien konzentriert. RoslinCT wurde 2006 gegründet und baute auf der bahnbrechenden Technologie des Klonens von Dolly the Sheep am Roslin Institute im Jahr 1997 auf. Es hat sich modernste Wissenschaft zunutze gemacht, um die Entwicklung von Humanarzneimitteln voranzutreiben. Das Unternehmen kann auf eine bemerkenswerte Tradition in diesem Bereich zurückblicken und hat bedeutende Meilensteine erreicht, darunter die weltweit erste Produktion von humanen pluripotenten Stammzellen in klinischer Qualität und die Marktzulassung der ersten CRISPR-basierten Stammzelltherapie für eine schwere Krankheit.

Ausgestattet mit 22 speziell für die Zelltherapie entwickelten cGMP-Suiten in Edinburgh, Schottland, und Hopkinton, Massachusetts, bietet RoslinCT innovative Prozess- und Analyseentwicklung, cGMP-konforme klinische und kommerzielle Herstellung für eine Reihe von Zelltypen für autologe und allogene Prozesse sowie cGMP-konforme iPSC-Zelllinienentwicklung, Gen-Editierung und Differenzierung.

Mithilfe maßgeschneiderter CDMO-Lösungen versetzt RoslinCT die Partner in die Lage, den Fortschritt von der Entwicklung bis zur Vermarktung effizient voranzutreiben und lebenserhaltende Zell- und Gentherapien rund um den Globus zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen über unsere Serviceleistungen finden Sie unter www.roslinct.com.

