Durch die Zusammenarbeit werden Risikomanagementstrategie und -ausführung kombiniert, Disruptionen minimiert und die Robustheit und Wettbewerbsfähigkeit maximiert

Everstream Analytics, Anbieter von Erkenntnissen und Risikoanalysen zur globalen Lieferkette, und Kearney, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für Lieferketten-Strategien, gaben heute eine strategische Ausweitung ihrer Partnerschaft bekannt, um eine schnelle und proaktive Risikoerkennung und -minderung auf jeder Ebene und in jeder Phase der Lieferketten-Planung zu implementieren.

In den zurückliegenden Jahren sind ein proaktives Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften zu einer immer dringenderen Geschäftsanforderungen geworden. Zur Bewältigung komplexer Vorschriften und Risiken in verzweigten globalen Lieferketten ist jedoch ein holistischer Ansatz notwendig. Everstream Analytics und Kearney werden gemeinsam eine umfassende Lösung bereitstellen, die Kunden bei der Erfüllung von aktuellen und künftigen Vorschriften sowie bei der Verbesserung ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance (ESG) unterstützt. Zugleich verbessert die Lösung die Krisenfestigkeit der Unternehmen und beschleunigt ihre Geschäftsentwicklung in unbeständigen Zeiten.

Die Zusammenarbeit von Everstream und Kearney liefert wertvolle Orientierungshilfen für die Förderung der Transparenz innerhalb eines mehrstufigen Lieferketten-Ökosystems, indem Risiken identifiziert und bewertet und die aktuellen geopolitischen Herausforderungen aufmerksam verfolgt werden. Die Integration der richtungweisenden, auf KI- und Graphentechnologie basierenden, automatisierten Risikoanalyse- und Wertorchestrierungslösung von Everstream mit der Expertise von Kearney in den Bereichen Transformation, Betriebsprozesse und Entwicklung von Frameworks für Lieferkettenrisiken wird globalen Unternehmen dabei helfen, die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten zu erhöhen. Zudem verfügt Kearney über umfassende Erfahrungen mit der Einbindung kundenorientierter Compliance- und ESG-Benchmarks.

"Als führende Lösung für das Lieferketten-Risikomanagement bietet Everstream seinen Kunden die erforderlichen Erkenntnisse, um in der komplexen Lieferkettenlandschaft von heute bestehen zu können. Diese strategische Partnerschaft unterstreicht unsere Entschlossenheit, diese Position zu halten und einen außergewöhnlichen geschäftlichen Nutzen bereitzustellen. Das Risikomanagement in der Lieferkette verlangt einen umfassenden Ansatz, der über die bloße Compliance von Vorschriften hinausreicht und in der am besten abgesicherten und anpassungsfähigen Wertschöpfungsketten der Welt mündet", so Koray Köse, Chief Industry Officer bei Everstream Analytics. "Diese Partnerschaft, die sich durch unsere agile prädiktive Analytik und strategische Innovation auszeichnet, setzt neue Maßstäbe für das Risikomanagement in Lieferketten und optimiert die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette unserer Kunden ganz erheblich."

Ryan Elliott, Kearney-Partner und Mitbegründer von PRISM, dem Supply Chain Risk Management-Angebot (SCRM) von Kearney, stimmt zu: "Die Entwicklung einer kundenorientierten und umfassenden Risikomanagement-Strategie ist für Unternehmen, die ihren Wettbewerbsvorteil bei der Lieferkette stärken wollen, unverzichtbar geworden. Dazu braucht es die beste Technologie und bewährtes Lieferketten-Know-how. Die Herausforderung für Lieferketten werden weiter zunehmen, da die Unternehmen eine wachsende Liste komplexer Vorschriften erfüllen müssen, wie etwa die EU-Lieferkettengesetze oder das UFLPA. Das Manövrieren in einem Zeitalter der Disruption erfordert kontinuierliche und mehrdimensionale Anstrengungen. Die Partnerschaft Kearney und Everstream legt die Messlatte für das Risikomanagement in der Lieferkette höher und bietet Kunden die Möglichkeit, die Widerstandsfähigkeit ihrer Wertschöpfungskette zu steigern."

Die Notwendigkeit einer hohen Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und eines ausgereiften Risikomanagements kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Unternehmen, die Risiken mit Umsicht managen, über eine umfassende Transparenz der Lieferkette verfügen und frühzeitig Schwachstellen und Störungen aufdecken, sind besser darauf vorbereitet, die Komplexität des globalen Marktes und seiner Veränderungen zu bewältigen. Mithilfe umsetzbarer Analysen und des tief reichenden Marktverständnisses von Kearney können Unternehmen ihre Lieferkettenstrategien neu kalibrieren, unerwarteten Störungen zuvorkommen, ihr Risikomanagement optimieren und den Wiederaufbau beschleunigen. In einer Landschaft, in der globale Wertschöpfungsketten in verzweigten Netzwerken, in Zeiten geopolitischer Umbrüche und unter dynamischen regulatorischen Rahmenbedingungen gedeihen, erweist sich die strategische Partnerschaft zwischen Everstream Analytics und Kearney als leuchtendes Beispiel proaktiver Widerstandsfähigkeit, das einen neuen Benchmark für die Performance von Lieferketten setzen wird.

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics setzt den globalen Standard für die Lieferkette. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik auf seinen immensen unternehmenseigenen Datenbestand liefert Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Die bewährte Lösung von Everstream lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und generiert die vollständigen Informationen, präzisen Analysen und zuverlässigen Prognosen, die erforderlich sind, um eine Lieferkette in einen Geschäftswert zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everstream.ai/.

Über Kearney

Kearney ist eine weltweit führende Management-Beratungsfirma. Seit fast 100 Jahren sind wir vertrauenswürdiger Berater von Führungskräften der C-Ebene, Regierungsbehörden und gemeinnützigen Organisationen. Diesen Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir wollen dazu beitragen, große Ideen zu verwirklichen, indem wir unseren Kunden zum Durchbruch verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kearney.com.

