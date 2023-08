ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für DocMorris nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Franken belassen. Es habe im Großen und Ganzen nur begrenzte Neuigkeiten von der Online-Apotheke gegeben, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Fazit der Telefonkonferenz sei, dass sich die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland im Juni beschleunigt habe. Seiner Ansicht nach verlaufe diese aber weiter nur langsam./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 18:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

