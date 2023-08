Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gefallen. Der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptoanlage sank am Donnerstag zweitweise sogar unter die Marke von 26.000 Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni. Zu Wochenbeginn hatte die Digitalwährung noch bei gut 30.000 Dollar notiert.Mitte Juli war der Bitcoin sogar auf ein Jahreshoch von 31.386 Dollar gestiegen. "Am Markt dominiert derzeit die Sorge, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft ...

